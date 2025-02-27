Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 23:50

Политика

Трамп заявил, что подпишет с Зеленским соглашение о ресурсах 28 февраля

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп заявил, что подпишет 28 февраля с украинским коллегой Владимиром Зеленским соглашение, по которому США будут основным партнером в разработке редкоземельных металлов, нефти и газа Украины.

"Мы достигли хорошего понимания, это будет хорошо для Украины, мы будем на месте, будем копать. Копать мы должны", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Правительство Украины 26 февраля приняло решение, которое позволяет подписать соглашение с США о разработке полезных ископаемых. По словам премьера страны Дениса Шмыгаля, Киеву удалось улучшить положения документа, теперь украинские недра не передаются в чужую собственность.

Украина будет вносить 50% будущих поступлений от своих ресурсных активов в специальный фонд, а затем эти средства будут инвестироваться исключительно в проекты восстановления страны.

Трамп предложил Зеленскому рассчитаться по долгам редкоземельными металлами

Читайте также


политиказа рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика