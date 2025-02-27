Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

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27 февраля, 11:45

Происшествия

Новости мира: лесные пожары в Японии охватили 600 гектаров земли

Новости мира: лесные пожары в Японии охватили 600 гектаров земли

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В Японии обнаружен новый очаг лесных пожаров в префектуре Яманаси. Справиться с огнем не удается уже неделю. Пламенем охвачено 600 гектаров земли. Более двух тысяч человек получили предписание покинуть свои дома.

В Филадельфии на улице Порт-Ричмонда образовалась крупная воронка, в которую провалился автомобиль. Причиной могли стать коммунальные работы. Вода в 30 ближайших домах отключена на время ремонта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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