Новости мира: лесные пожары в Японии охватили 600 гектаров земли

В Японии обнаружен новый очаг лесных пожаров в префектуре Яманаси. Справиться с огнем не удается уже неделю. Пламенем охвачено 600 гектаров земли. Более двух тысяч человек получили предписание покинуть свои дома.

В Филадельфии на улице Порт-Ричмонда образовалась крупная воронка, в которую провалился автомобиль. Причиной могли стать коммунальные работы. Вода в 30 ближайших домах отключена на время ремонта.

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