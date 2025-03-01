В Москве работает экстерриториальный избирательный участок для граждан Абхазии

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Работа избирательного участка в Москве, где граждане Абхазии могут проголосовать в рамках второго тура досрочных выборов президента республики, началась успешно, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя участковой избирательной комиссии Беслана Кобахию.

Он отметил, что участок был открыт в 08:00 1 марта, через две недели после первого тура выборов, в соответствии с абхазским законодательством. На пункте голосования также находится член Центральной избирательной комиссии Абхазии, присутствовавший и во время первого тура. За ходом голосования следят и международные наблюдатели, и наблюдатели кандидатов в президенты, подчеркнул Кобахия.

К настоящему моменту на участке наблюдается высокая активность избирателей, отметил он, подчеркнув, что в процессе задействованы все члены комиссии. При этом по итогам первого тура голосования, на участке в Москве проголосовало более 2,6 тысячи человек.

Кобахия также обратил внимание, что избирательный процесс на участке организован таким образом, что сфальсифицировать выборы не представляется возможным. Вместе с тем ход голосования выстроен на участке открыто и прозрачно, отметила одна из избирателей, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гицба.

Она также поделилась мнением о том, что после вступления в должность нового президента Абхазия должна продолжать сотрудничать с Россией, которая является ближайшим соседом страны. Гицба также выразила надежду на развитие партнерства между двумя государствами.

Первый тур выборов президента Абхазии прошел 15 февраля. ЦИК признала выборы состоявшимися. Во второй тур прошли два кандидата – Бадра Гунба и Адгур Ардзинба. Они набрали 46,38 и 36,92% голосов соответственно.

Помимо Москвы, экстерриториальный участок для голосования граждан Абхазии открылся в Черкесске. Отдать свой голос на этих пунктах избиратели смогут до 20:00, после чего начнется подведение итогов.