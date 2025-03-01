Армия России освободила населенный пункт Новая Сорочина в Курской области. Штурмовики "Северной" группировки зачистили деревню от ВСУ и закрепились в поселении. Всего за неделю российские военнослужащие освободили 8 населенных пунктов.

Стоит отметить существенный вклад российских операторов дронов. Например, бойцы беспилотного расчета группировки "Восток" ликвидировали десятки единиц боевой техники ВСУ на Южно-Донецком направлении, в том числе 14 танков, более 40 боевых бронированных машин и около 80 автомобилей.

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