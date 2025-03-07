Louis Vuitton не продлил договор аренды с ЦУМом

Французский модный дом Louis Vuitton окончательно уходит из России. Как сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании за прошлый год, бренд не стал продлевать договор аренды с ЦУМом. Ранее Louis Vuitton освободил бутики в Сочи и Санкт-Петербурге.

Однако полностью от всех объектов в России компания пока не отказалась. У нее остаются площади в торговом центре на Кутузовском проспекте и в здании на Большой Дмитровке.

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