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Новости

07 марта, 15:30

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Louis Vuitton не продлил договор аренды с ЦУМом

Louis Vuitton не продлил договор аренды с ЦУМом

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Французский модный дом Louis Vuitton окончательно уходит из России. Как сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность компании за прошлый год, бренд не стал продлевать договор аренды с ЦУМом. Ранее Louis Vuitton освободил бутики в Сочи и Санкт-Петербурге.

Однако полностью от всех объектов в России компания пока не отказалась. У нее остаются площади в торговом центре на Кутузовском проспекте и в здании на Большой Дмитровке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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