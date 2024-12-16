"Торги Москвы": реализация ОКН на городских торгах

В Москве многим старинным зданиям присвоен статус объекта культурного наследия. Некоторые из них, особенно те, что нуждаются в реставрации, город выставляет на электронные торги. Как стать собственником исторического особняка в столице? Какие существуют требования по сохранению объектов культурного наследия?

Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.