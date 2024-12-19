Путин пообещал Собчак решить вопрос "единого окна" для помощи пострадавшим от ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Вячеслав Прокофьев

Владимир Путин пообещал журналистке Ксении Собчак на совмещенной прямой линии и пресс-конференции подумать над разработкой "единого окна", которое объединило бы госструктуры и предложения активистов по помощи пострадавшим от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент уточнил, что обсудит с соответствующими ведомствами, губернатором и Минобороны РФ, каким образом объединить эти усилия. Сама журналистка отметила, что вместе с другими общественными деятелями помогает жителям Курской и Белгородской областей, которые пострадали от украинских атак. Основными проблемами у этих граждан, как утверждает Собчак, являются трудоустройство переселенцев и включение детей в детсады.

В этом году, по словам журналистки, помощь оказана 600 семьям. Путин, в свою очередь, поблагодарил волонтеров, помогающих гражданам в приграничных регионах.

"Они не просто работают, они собой рискуют. Есть и потери, к сожалению, среди волонтеров", – подчеркнул президент РФ.

Бои с украинскими подразделениями в Курской области продолжаются с 6 августа. По этой причине в регионе введен режим ЧС федерального характера и действует режим КТО.

Путин также пообещал выплатить все, что причитается пострадавшим жителям Курской области. По его словам, администрация президента будет работать все праздники, встречаться с людьми и решать вопросы.

