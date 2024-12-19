Журналист американского СМИ вернулся на конференцию Путина через час после ухода

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Журналист американского канала NBC News Кир Симмонс вернулся на совмещенную прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина спустя час после того, как вышел из зала. Об этом сообщил российский журналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Зарубин опубликовал видеоролик, на котором видно, что Симмонс вернулся на мероприятие и сел среди других людей. Российский журналист заявил, что его коллега уходил, чтобы провести собственный прямой эфир.

Симмонс вышел из зала после своего вопроса Путину о пропавшем в Сирии 12 лет назад американском журналисте Остине Тайсе.

Российский лидер пообещал журналисту, что спросит у экс-президента Сирии Башара Асада о судьбе Тайса. Он также отметил, что еще не встречался с Асадом после его прибытия в Москву. Однако он заявил, что собирается поговорить с ним.

Боевики террористических формирований взяли под контроль Дамаск 8 декабря. Тогда экс-президент Сирии Асад покинул свой пост и улетел из Сирии в Россию. Главой временного правительства стал Мухаммед Аль-Башир.

В свою очередь, в Кремле уход Асада назвали его личным решением. Россия предоставила ему политическое убежище.

Сам Асад рассказал, что в Россию его вывезли с российской военной базы в Хмеймиме по требованию Москвы, когда объект подвергся массированным атакам беспилотников.