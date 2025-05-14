ETNews: iPhone 20 получит революционный аккумулятор и изогнутый экран без вырезов

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Корпорация Apple намерена внедрить в новый iPhone аккумулятор нового поколения, а также экран без вырезов, передает южнокорейское издание ETNews.

Ожидается, что новинка выйдет в 2027 году, к 20-летию смартфонов бренда. Нововведения способны повлиять на всю индустрию, уверены источники журналистов. В частности, экран будет изогнут со всех сторон и лишен не только вырезов, но и отверстий на передней панели.

Фронтальная камера и сенсоры Face ID будут сразу интегрированы под экран, что обеспечит безрамочный дизайн. При этом инновационный аккумулятор создадут на базе чистого кремния. Это позволит заменить графит в аноде, что существенно увеличит емкость батареи в тех же размерах, повысив долговечность и надежность аккумулятора.

Сама Apple рассматривает предстоящую модель 2027 года как флагман для добавления передовых решений. При этом ставка делается не на скорость, а на качество интеграции технологий.

Ранее Apple отказалась от разработки улучшенного покрытия для защиты от царапин и бликов для iPhone 17 Pro. Причиной остановки проекта стали проблемы, с которыми столкнулась фирма при увеличении производства дисплеев с новым защитным слоем. Планировалось, что новое покрытие в том числе будет более устойчивым к царапинам, чем текущий Ceramic Shield.

