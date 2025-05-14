Google представила обновление интерфейса Material 3 Expressive для Android 16

Фото: youtube.com/Аndroid

Компания Google выпустила масштабное обновление интерфейса Material 3 Expressive для Android 16 и Wear OS 6. Об этом сообщается на сайте компании.

Владельцы смартфонов Pixel могут протестировать обновление в бета-версии Android 16.

Операционные системы были дополнены более плавными анимациями, расширенными динамическими цветовыми темами и новыми адаптивными элементами интерфейса для повышения персонализации. В обновлении появились эффект размытия фона в панели уведомлений и меню быстрых настроек, уменьшенный виджет At a Glance на главном экране, а также функция Live Updates для отображения информации о доставках, такси и других сервисах в реальном времени.

В компании добавили, что Wear OS 6 получила обновленные иконки и элементы управления для повышения удобства использования, а также до 10% прироста автономности. Финальная версия будет выпущена в 2025 году параллельно с Android 16.

Ранее сообщалось, что Google добавит "индикатор здоровья" батареи в свои смартфоны Pixel. Новая технология поможет пользователям узнать причины, по которым их устройство разряжается быстрее, чем раньше.

Обновление не будет работать на старых версиях телефона. Технология находилась в разработке с 2023 года.