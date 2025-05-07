The Verge: Google добавит "индикатор здоровья" батареи в смартфоны Pixel

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Google добавит "индикатор здоровья" батареи в свои смартфоны Pixel. Новая технология поможет пользователям узнать причины, по которым их устройство разряжается быстрее, чем раньше, сообщает The Verge со ссылкой на представителя компании.

Функционал будет повторять технологию iOS, которая была внедрена в смартфоны в 2018 году, однако для Pixel она будет предоставлена в ограниченном режиме.

"Индикатор" появится в Pixel 8a и всей линейке Pixel 9, уточнил источник. Обновление не будет загружено в смартфоны более старых версий, например Pixel 6 или Pixel 8 Pro. По словам разработчика, технологию не получится добавить в эти модели из-за "особенностей продукта". Однако точные причины того, почему функция окажется доступна только для самых современных устройств, не раскрываются.

Тестирование "индикатора" началось среди участников бета-программы Android 16 весной этого года, хотя технология находилась в разработке с 2023-го.

Тем временем Apple занимается разработкой функции синхронного переводчика для беспроводных наушников AirPods. Компания планирует ввести технологию перевода в реальном времени к концу 2025 года. Обновление интегрируют в новую версию операционной системы iOS 19.