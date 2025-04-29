LG прекратит поддержку всех своих смартфонов в июне

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Южнокорейская корпорация LG прекратит поддержку всех своих смартфонов. Информация об этом появилась на сайте компании.

В сообщении утверждается, что фирма 30 июня отключит свои серверы и прекратит выпускать обновления и патчи безопасности для представленных ранее Android-смартфонов.

Как отмечают специалисты портала Android Authority, после прекращения поддержки пользоваться смартфонами LG станет небезопасно, так как они станут более уязвимыми перед атаками хакеров.

Компания объявила об уходе с рынка смартфонов еще в 2021 году. До этого LG входила в десятку популярных брендов.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft к июлю 2025 года уберет Windows Maps из своего магазина приложений. Как отметили в компании, сервис является устаревшим. Таким образом, в приложении перестанут работать интерактивная навигация и обработка URL-ссылок. Maps больше не будет предустанавливаться на Windows начиная с Windows 11 версии 24H2.