GizmoChina: Xiaomi выпустила аксессуары по "Гарри Поттеру"

Фото: m.weibo.cn/REDMI

Компания Xiaomi представила линейку новых аксессуаров Harry Potter Edition. Все устройства выполнены в тематике франшизы о "Гарри Поттере", пишет GizmoChina.

В коллекцию вошли беспроводная колонка, внешний аккумулятор, клавиатура и мышь. При этом колонка имеет защищенный от воды и пыли корпус по стандарту IP67, динамик мощностью 4 ватта и автономность до пяти часов работы. Внешний аккумулятор также поддерживает зарядку мощностью до 33 ватт и оснащен разъемами USB-C и USB-A.

В свою очередь, представленная мышь использует передовой сенсор PixArt PAW3395 и работает как в проводном, так и в беспроводном режиме. Клавиатура выделяется встроенным 1-дюймовым экраном и поддержкой трех режимов подключения.

Колонка Redmi Bluetooth Speaker стоит 139 юаней, что около 1,5 тысячи рублей. Внешний аккумулятор Xiaomi 10 000 mAh 33W Power Bank – 149 юаней (около 1,7 тысячи рублей), мышь Xiaomi X1 – 349 юаней (около 3,9 тысячи рублей), а клавиатура Xiaomi MK71 Pro – 599 юаней (около 6,8 тысячи рублей).

Между тем Apple готовится к выпуску iPhone 17e, который станет представителем среднего ценового сегмента и появится в продаже в мае 2026 года. Модель может составить конкуренцию другим устройствам из своего сегмента, например смартфонам Xiaomi, Redmi и Vivo.

При этом iPhone 16e был представлен в феврале текущего года. Смартфон обладает 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с частотой 60 герц и вырезом-"челкой" для Face ID и фронтальной камеры.