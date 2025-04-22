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Сервис для изучения языков Duolingo добавит в приложение обучающий курс по шахматам. Об этом рассказал менеджер по продуктам компании Эдвин Бодж в беседе с The Verge.

Бодж заявил, что главной целью сервиса является сделать шахматы доступными. Обучающий курс подготовят для игроков разных уровней. Пользователи смогут сыграть как мини-матчи, так и полноценные партии.

Однако руководство сервиса пока не планирует создавать курсы по другим играм. Они могут появиться в приложении, если программы по шахматам будут пользоваться популярностью.

Нововведение появится в ближайшее время в бета-версии приложения на английском на iOS-платформе. Затем, через 4–6 недель, ожидается выход расширенной версии, которая станет доступна на Android и будет переведена на другие языки.

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