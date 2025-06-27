Компания Xiaomi представила умные очки со встроенными ИИ и камерой

Фото: youtube.com/Xiaomi

Xiaomi представила смарт-очки AI Glasses со встроенными искусственным интеллектом, голосовым управлением и камерой, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на портал GSMArena.

Очки работают под управлением фирменной операционной системы Vela и оснащены процессором Qualcomm Snapdragon AR1. В устройстве также находится камера Sony IMX681 на 12 Мп, которая обеспечивает распознавание объектов, а также видеосъемку в разрешении 2К при 30 кадрах в секунду.

Звук на очки записывается с пяти микрофонов с системой шумоподавления. Это обеспечивает качественную передачу речи при звонках и при взаимодействии с голосовым помощником. В дужки очков встроены стереодинамики для воспроизведения мультимедиа.

Работать без подзарядки устройство может до 8,5 часа благодаря аккумулятору емкостью 263 мАч. У главного конкурента Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Ray-Ban время автономной работы в два раза меньше. Зарядка осуществляется через порт USB Type-C, а вес устройства составляет 40 граммов.

Очки предлагаются как с прозрачными линзами, так и с рецептурными, включая электрохромные. Xiaomi AI Glasses можно выбрать в черном, коричневом или зеленом цвете. Стоимость очков составляет 1 999 юаней, то есть около 21,8 тысячи рублей.

В мае появилась информация, что компания Apple представит собственные смарт-очки к концу 2026 года. Устройство получит камеры, микрофоны и встроенный искусственный интеллект. На очки можно будет снимать фото и видео, будет работать в качестве переводчика и навигатора, с их помощью можно будет отвечать на звонки и анализировать окружающую среду. Ожидается, что к концу 2025 года будут изготовлены крупные партии прототипов для тестирования.