ИИ поднимет графику в играх для PlayStation 6 на новый уровень

Фото: depositphotos/romankosolapov

Компании AMD и PlayStation начали углублять сотрудничество в рамках проекта Amethyst, направленного на создание инновационных технологий искусственного интеллекта (ИИ) для видеоигр. Основная цель такого партнерства заключается в разработке решений, благодаря которым графика в будущей консоли PlayStation 6 выйдет на новый уровень, сообщает издание PlayStation LifeStyle (PS LS).

По словам старшего вице-президента AMD Джека Хьюна, проект имеет две ключевые цели. Первая основывается на проектировании архитектуры, специально оптимизированной для машинного обучения в играх, а вторая – на создании высококачественных нейронных сетей.

Как указало издание, у партнерства уже есть планы по реализации на ближайшие годы. Журналисты отметили, что улучшенная версия консоли PS5 Pro будет иметь технологию FSR 4. При этом полный потенциал реализуют в PlayStation 6.

Представители AMD добавили, что пока проект находится на начальном этапе.

Ранее СМИ писали, что игровая консоль Sony PlayStation может получить не менее 24 гигабайтов оперативной памяти. Предполагается, что такой объем будет предназначаться для эффективной работы алгоритмов машинного обучения и технологий масштабирования.

Сама компания пока не раскрывала официальные характеристики PS6, а аналитики предполагают, что консоль сохранит поддержку физических носителей.

