Аналитик Муртазин: у пользователей нет шансов восстановить свои аккаунты PlayStation

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Пользователи из России не смогут восстановить свои аккаунты к игровым консолям PlayStation, зарегистрированные за рубежом. Об этом рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Москвой 24.

Ранее в социальных сетях россияне пожаловались на потерю доступа к иностранным аккаунтам PlayStation. По данным СМИ, заблокированными оказались учетные записи, которые регистрировались через перекупщиков для отечественных юзеров в турецком, индийском и украинском регионах с подпиской PS Plus.

Муртазин напомнил, что PlayStation Store не работает в России. Компания Sony имеет право блокировать подобные аккаунты и консоли, поскольку передача учетной записи третьим лицам или покупка не на свое имя является нарушением пользовательского соглашения.

Также аналитик отметил, что в группу риска для Sony входят наиболее дешевые аккаунты, то есть украинские и турецкие. Их блокируют в первую очередь, а учетные записи, которые до сих пор активны, – недоработка PlayStation, уточнил Муртазин.

По его словам, с таким подходом компания вскоре заблокирует все аккаунты, которые имеют отношение к России. Вместе с тем эксперт назвал поведение представителей Sony неразумным, поскольку они убивают российскую аудиторию, а мотивация их не ясна.

В то же время другие компании выбирают более адекватный подход, подчеркнул Муртазин. Например, аккаунты к Xbox россияне также покупают за рубежом.

"При этом компания Microsoft (которой принадлежат консоли. – Прим. ред.) не блокирует таких пользователей, так как все равно получает с них деньги. Такой же подход и у Nintendo", – пояснил эксперт.

В феврале текущего года Евросоюз запретил экспорт в Россию игровых консолей. Ограничения вошли в принятый Брюсселем 16-й пакет санкций. В заявлении Совета ЕС указано, что игровые контроллеры, подпавшие под ограничения, якобы используются Россией для управления беспилотными летательными аппаратами.