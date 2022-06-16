Эксперты рассказали, какие инфекции угрожают россиянам

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили очередного подъема заболеваемости COVID-19 до конца 2022 года. Вместе с тем по планете продолжает распространяться оспа обезьян. В России ни одного случая заражения не выявлено, тем не менее Роспотребнадзор усилил контроль на границе. Также ведомство рекомендовало ввести дополнительные меры против завоза в страну чумы. Разбираемся, какие из этих инфекций действительно угрожают россиянам в этом году.



От COVID-19 до чумы

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом до конца года. При этом сроки прогнозировать затруднительно, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.





Мелита Вуйнович представитель ВОЗ в России Учитывая, что большое число людей не встретились с вирусом ни вакцинальным, ни естественным путем, определенный подъем заболеваемости ожидать можно. Когда он произойдет, спрогнозировать очень тяжело.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что количество заразившихся COVID-19 уменьшается. Тем не менее это не значит, что инфекция исчерпала себя.

"Вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделя к неделе их количество общее становится меньше", – сказала Попова.

Также она сообщила, что в России впервые выявили вариант "Омикрона" ВА.5. "За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта "Омикрона" на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два ВА.5", – объяснила Попова.

Параллельно продолжающейся пандемии коронавируса в России прорабатывают стратегию противостояния и другим инфекционным заболеваниям. В частности, глава Роспотребнадзора рекомендовала властям регионов приготовиться к мероприятиям по недопущению завоза в страну чумы. Директорам противочумных учреждений ведомства поручили подготовить лаборатории для экспресс-диагностики инфекции.

Ранее в связи с ростом заражений оспой обезьян во всем мире Роспотребнадзор усилил контроль на границе. По данным ВОЗ на 14 июня, в 39 странах зафиксировано более 1 600 подтвержденных случаев инфицирования этим недугом и еще около 1 500 – предполагаемых. Примечательно, что эпицентром вспышки является Европа.

В России ни одного случая заражения оспой обезьян не выявили, сообщили в Роспотребнадзоре 16 июня.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Наши лаборатории проводят эти исследования, и на сегодняшний день положительных результатов нет. И завозов этой инфекции в РФ тоже нет.

Глава ведомства рассказала, что не видит для россиян высоких рисков заразиться оспой обезьян. Тем не менее Попова посоветовала при планировании отпусков и командировок этим летом учитывать, что 85% всех зарегистрированных случаев приходятся на страны Европы.



Кто страшнее?

Фото: Агентство "Москва"/Сандурская Софья

COVID-19 представляет наиболее реальную опасность для россиян в этом году по сравнению с оспой обезьян и чумой. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Несмотря на то что оспу обезьян на сегодняшний день в мире пока не удается взять под контроль, распространение инфекции не перешло в стадию эпидемии, а тем более – пандемии, указал эксперт.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Затрудняет распространение оспы обезьян низкая заразность по сравнению с коронавирусом. Плюс явные признаки заболевания, что позволяет его быстро выявить.

Что касается чумы, то это особо опасная высокозаразная инфекция, которая требует превентивных мер на очень ранних стадиях, чтобы не допустить вспышек заболевания, продолжает Крючков. Возможно, этим и объясняются действия Роспотребнадзора, рассуждает специалист.

"Вспышки инфекции нельзя допустить, потому что потом эти очаги сложно сдержать. Вероятность развития такого рода событий небольшая, но с учетом высоких рисков меры Роспотребнадзора оправданны", – считает Крючков.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал Москве 24, что, несмотря на старт туристического сезона и отмену коронавирусных ограничений во многих регионах, серьезного роста заболеваемости COVID-19 летом не ожидается. Этому поспособствуют значительные ограничения по передвижению, отметил специалист.

"Реальное количество социальных контактов на самом деле во время этого летнего сезона сильно уменьшится. Школьники перестали ходить в школу, студенты перестают ходить в вузы", – объясняет Волчков.

В России также сохраняется достаточно сильный популяционный иммунитет. "Последний пик (заболеваемости. – Прим. ред.) по "Омикрону" приходился на середину февраля. Сегодня в целом титр антител у людей упал в 2–2,5 раза. Однако в среднем у них еще сохраняются высокие значения", – уточнил вирусолог.

Новую вспышку заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать не раньше осени, прогнозирует он.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Если и ожидать вспышку, то примерно осенью: в конце сентября – начале октября. Уровень социальной активности повысится. Дети пойдут в школу, студенты – в университеты, а именно они и являются наиболее активными распространителями.

Появление в России новых вариантов ВА.4 и ВА.5 не представляет значимой опасности для россиян, считает вирусолог. По его словам, эти мутации не сильно удалились от "Омикрона", захлестнувшего страну в феврале. Потенциальной вспышке COVID-19 осенью в РФ будет способствовать не только падение популяционного иммунитета, но и возможное появление нового штамма коронавируса, заключил Волчков.

