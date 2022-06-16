Эксперты рассказали, какие инфекции угрожают россиянам

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не исключили очередного подъема заболеваемости COVID-19 до конца 2022 года. Вместе с тем по планете продолжает распространяться оспа обезьян. В России ни одного случая заражения не выявлено, тем не менее Роспотребнадзор усилил контроль на границе. Также ведомство рекомендовало ввести дополнительные меры против завоза в страну чумы. Разбираемся, какие из этих инфекций действительно угрожают россиянам в этом году.
От COVID-19 до чумы
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила ухудшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом до конца года. При этом сроки прогнозировать затруднительно, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что количество заразившихся COVID-19 уменьшается. Тем не менее это не значит, что инфекция исчерпала себя.
"Вирус никуда не ушел. И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделя к неделе их количество общее становится меньше", – сказала Попова.
Также она сообщила, что в России впервые выявили вариант "Омикрона" ВА.5. "За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта "Омикрона" на территории РФ – это два варианта ВА.4 и два ВА.5", – объяснила Попова.
Параллельно продолжающейся пандемии коронавируса в России прорабатывают стратегию противостояния и другим инфекционным заболеваниям. В частности, глава Роспотребнадзора рекомендовала властям регионов приготовиться к мероприятиям по недопущению завоза в страну чумы. Директорам противочумных учреждений ведомства поручили подготовить лаборатории для экспресс-диагностики инфекции.
Ранее в связи с ростом заражений оспой обезьян во всем мире Роспотребнадзор усилил контроль на границе. По данным ВОЗ на 14 июня, в 39 странах зафиксировано более 1 600 подтвержденных случаев инфицирования этим недугом и еще около 1 500 – предполагаемых. Примечательно, что эпицентром вспышки является Европа.
В России ни одного случая заражения оспой обезьян не выявили, сообщили в Роспотребнадзоре 16 июня.
Глава ведомства рассказала, что не видит для россиян высоких рисков заразиться оспой обезьян. Тем не менее Попова посоветовала при планировании отпусков и командировок этим летом учитывать, что 85% всех зарегистрированных случаев приходятся на страны Европы.
Кто страшнее?
COVID-19 представляет наиболее реальную опасность для россиян в этом году по сравнению с оспой обезьян и чумой. Об этом Москве 24 рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Несмотря на то что оспу обезьян на сегодняшний день в мире пока не удается взять под контроль, распространение инфекции не перешло в стадию эпидемии, а тем более – пандемии, указал эксперт.
Что касается чумы, то это особо опасная высокозаразная инфекция, которая требует превентивных мер на очень ранних стадиях, чтобы не допустить вспышек заболевания, продолжает Крючков. Возможно, этим и объясняются действия Роспотребнадзора, рассуждает специалист.
"Вспышки инфекции нельзя допустить, потому что потом эти очаги сложно сдержать. Вероятность развития такого рода событий небольшая, но с учетом высоких рисков меры Роспотребнадзора оправданны", – считает Крючков.
В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков рассказал Москве 24, что, несмотря на старт туристического сезона и отмену коронавирусных ограничений во многих регионах, серьезного роста заболеваемости COVID-19 летом не ожидается. Этому поспособствуют значительные ограничения по передвижению, отметил специалист.
"Реальное количество социальных контактов на самом деле во время этого летнего сезона сильно уменьшится. Школьники перестали ходить в школу, студенты перестают ходить в вузы", – объясняет Волчков.
В России также сохраняется достаточно сильный популяционный иммунитет. "Последний пик (заболеваемости. – Прим. ред.) по "Омикрону" приходился на середину февраля. Сегодня в целом титр антител у людей упал в 2–2,5 раза. Однако в среднем у них еще сохраняются высокие значения", – уточнил вирусолог.
Новую вспышку заболеваемости COVID-19 в России можно ожидать не раньше осени, прогнозирует он.
Появление в России новых вариантов ВА.4 и ВА.5 не представляет значимой опасности для россиян, считает вирусолог. По его словам, эти мутации не сильно удалились от "Омикрона", захлестнувшего страну в феврале. Потенциальной вспышке COVID-19 осенью в РФ будет способствовать не только падение популяционного иммунитета, но и возможное появление нового штамма коронавируса, заключил Волчков.