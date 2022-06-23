"Московский патруль": обвиняемый в убийстве бизнесмена предстал перед судом

Вероятный убийца колбасного короля – Александр Мавриди – предстал перед Московским областным судом. Предполагаемого киллера обвиняют не только в расправе над бизнесменом Владимиром Маруговым, но и в похищении адвоката, побеге из изолятора временного содержания и других преступлениях.

С кем он разделил скамью подсудимых? И как прошли предварительные слушания по громкому делу? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.