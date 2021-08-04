Президент США призвал обвиненного в домогательствах губернатора Нью-Йорка уйти в отставку

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Фото: depositphotos/etienjones
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо должен уйти в отставку после подтверждения следствием факта сексуальных домогательств с его стороны в отношении подчиненных, заявил президент США Джо Байден.
"Я считаю, что он должен уйти в отставку. <...> Я понимаю, что законодательный орган штата может принять решение об импичменте. Я не знаю этого наверняка, я не знаком со всеми этими сведениями", – приводит слова американского лидера ТАСС.
Накануне генпрокурор штата Летиция Джеймс рассказала подробности расследования. В частности, было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа своих подчиненных.
О неподобающем поведении Куомо стало известно в начале этого года. Сам он отвергает обвинения в свой адрес и заявляет, что не собирается уходить в отставку.
В марте в Соединенных Штатах прошли протесты с требованием отправить Куомо в отставку. Одна из действующих сотрудниц администрации рассказала, что губернатор интересовался ее личной жизнью и позволял себе оценочные высказывания касательно ее внешности.
В США призвали к отставке губернатора штата Нью-Йорк
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