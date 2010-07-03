Американский спецназ проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствах

11:57
11:57
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/JEON HEON-KYUN/EPA
Подразделения спецназа ВМС США проверят в связи с сообщениями об употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах, заявил глава командования специальными операциями генерал Ричард Кларк.
"Недавние инциденты поставили под вопрос нашу культуру и этику и угрожают доверию, возложенному на нас", – подчеркнул он.
Как передает сайт "Комсомольской правды", речь идет об инцидентах в Ираке. Тогда американские подразделения отозвали раньше времени из-за обвинений в домогательствах и употреблении алкоголя. А в штате Вирджиния их уличили в употреблении кокаина и других веществ.
Бойцы спецназа ВМС США утверждали, что употребление наркотиков стало нормой для каждого. По их словам, тесты на запрещенные вещества регулярно выявляют в организмах военных марихуану, кокаин и экстази.
В апреле стало известно, что британских подводников уличили в употреблении наркотиков. Это коснулось семи моряков, прибывших на военно-морскую базу Великобритании. Там военные должны были готовиться к очередной миссии в Северном море, но перед ее началом решили сходить на вечеринку.
Тест на содержание запрещенных веществ в крови дал положительный результат. После этого британских подводников передали военной полиции. Запланированная спецоперация с их участием не состоялась.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: