Американский спецназ проверят из-за сообщений о наркотиках и домогательствах

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Подразделения спецназа ВМС США проверят в связи с сообщениями об употреблении наркотиков и сексуальных домогательствах, заявил глава командования специальными операциями генерал Ричард Кларк.

"Недавние инциденты поставили под вопрос нашу культуру и этику и угрожают доверию, возложенному на нас", – подчеркнул он.

Как передает сайт "Комсомольской правды", речь идет об инцидентах в Ираке. Тогда американские подразделения отозвали раньше времени из-за обвинений в домогательствах и употреблении алкоголя. А в штате Вирджиния их уличили в употреблении кокаина и других веществ.

Бойцы спецназа ВМС США утверждали, что употребление наркотиков стало нормой для каждого. По их словам, тесты на запрещенные вещества регулярно выявляют в организмах военных марихуану, кокаин и экстази.

В апреле стало известно, что британских подводников уличили в употреблении наркотиков. Это коснулось семи моряков, прибывших на военно-морскую базу Великобритании. Там военные должны были готовиться к очередной миссии в Северном море, но перед ее началом решили сходить на вечеринку.

Тест на содержание запрещенных веществ в крови дал положительный результат. После этого британских подводников передали военной полиции. Запланированная спецоперация с их участием не состоялась.