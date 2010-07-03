Британских подводников поймали на употреблении наркотиков

Британских подводников уличили в употреблении наркотических веществ. Об этом пишут "Дни.ру".
По информации издания, на наркотиках попались семь моряков. Они прибыли в Девонпорт – на военно-морскую базу Великобритании. Там военные должны были готовиться к очередной миссии в Северном море, но перед ее началом решили сходить на вечеринку.
Утром тест на содержание запрещенных веществ в крови дал положительный результат. После этого британских подводников передали военной полиции. В итоге запланированная спецоперация с их участием не состоялась.
Ранее сообщалось, что на черноморском побережье Румынии вынесло более 100 кг кокаина. Местные жители обнаружили десятки пакетов с опасным веществом. В полиции призвали не вскрывать пакеты, а немедленно проинформировать о находке правоохранителей. Румынские полицейские проводят на побережье масштабную операцию по борьбе с наркоторговлей.
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