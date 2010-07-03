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16:09

На побережье Черного моря вынесло более 100 кг кокаина

происшествия за рубежом

16:09

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

На румынское побережье Черного моря волнами вынесло десятки пакетов с кокаином. Их находили от населенного пункта Нэводарь на севере до Мангалии на юге, передает агентство Mediafax со ссылкой на следственные органы.

По данным агентства, на берег выбросило в общей сложности свыше сотни килограммов наркотика. Полицейские Констанцы призвали местных жителей при обнаружении таких пакетов не вскрывать их, а сообщать о находке в полицию или звонить по номеру 112. "Эти пакеты могут содержать наркотики высокой концентрации (более 90%), которые подвергают жизнь опасности", – сказано в распространенном полицией предупреждении.

Как пояснили в полиции, сейчас на черноморском побережье Румынии проходит масштабная операция по борьбе с наркоторговлей. В ней принимают участие более 300 полицейских, пограничников и жандармов, а также около 60 машин, 14 плавсредств и два вертолета.

Специалисты не исключили, что пакеты с кокаином могут быть из той же партии, что и наркотики, найденные в конце марта на пляже в дельте Дуная. Тогда в двойном дне опрокинутой моторной лодки правоохранители обнаружили более 800 килограммов наркотиков, предположительно, героина, стоимостью 300 миллионов евро.

Как отметил глава бухарестского Международного центра по борьбе с наркотиками и за права человека (CIADO) Джиджель Лазэр, Румыния расположена на перекрестке четырех маршрутов перевозки наркотиков и поэтому из транзитной страны может стать страной-потребителем. В этом свете недавняя находка вызывает особую тревогу, считает Лазэр.

Ранее сообщалось, что в супермаркетах на северо-востоке Германии обнаружили несколько сотен килограммов кокаина общей стоимостью около 25 миллионов евро. Партии наркотика были спрятаны в коробках с бананами из Латинской Америки.

происшествия за рубежом

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