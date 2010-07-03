Сотни килограммов кокаина изъяли в супермаркетах в Германии

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На северо-востоке Германии полицейские изъяли в супермаркетах несколько сотен килограммов кокаина общей стоимостью около 25 миллионов евро. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv.

По информации телеканала, сотрудники сети магазинов обнаружили партии кокаина, которые были спрятаны в коробках с бананами из Латинской Америки. Наркотические вещества нашли сразу в шести супермаркетах и на одном из складов. Общий вес изъятого кокаина достигает нескольких сотен килограммов, уточнили правоохранители.

По словам представителя прокуратуры Ростока, сеть, в магазинах которой обнаружили кокаин, есть не только на северо-востоке, но и в других регионах страны. В связи с этим полиция начала проверки в супермаркетах сети по всей Германии.