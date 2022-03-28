Уголовное дело возбудили против девушки, открывшей стрельбу в красноярском детсаду

17:05
Фото: телеграм-канал "112"
Уголовное дело об убийстве и покушении на убийство малолетних возбудили в отношении девушки, открывшей стрельбу в красноярском детском саду. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летней жительницы города Красноярска. Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего"), частью 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство")", – говорится в сообщении.
Об инциденте стало известно днем 28 марта. По данным правоохранителей, в этот день девушка пришла в местный детский сад № 31. Там одна из воспитателей заметила у нее ружье и попыталась его отобрать. В результате произошел выстрел в стену, никто не пострадал. За три дня до этого подозреваемая посещала учреждение под предлогом трудоустройства.
Один из работников детсада задержал злоумышленницу и удерживал ее до приезда сотрудников Росгвардии, после чего ее доставили в территориальный отдел полиции для разбирательств.
Также, по некоторым данным, перед походом в детский сад девушка убила своего отца. Других подробностей произошедшего источники ряда СМИ не привели.
В настоящее время на местах работают следователи, организованы проверки в отношении должностных лиц детского сада и компании "Пересвет", сотрудники которой охраняют учреждение.
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