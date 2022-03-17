"Московский патруль": суд начал рассматривать дело напавших на женщину блогеров

Измайловский суд столицы начал по существу рассматривать уголовное дело блогеров Игоря Малихова и Евгения Дмитерко, которые напали с газовым баллончиком на женщину-инвалида. Во время заседания Малихов раскаялся и пообещал, что больше никогда не будет вести стримы. Дмитерко же заявил, что уедет за границу и продолжит вести блоги.

Если суд признает их виновными, то о прямых эфирах блогерам придется забыть на несколько лет. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

