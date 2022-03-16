Суд рассмотрит вопрос о признании Meta экстремистской организацией 21 марта

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Тверской суд столицы рассмотрит заявление Генпрокуратуры РФ о признании компании Meta Platforms Inc. экстремистской организацией 21 марта.

Заседание о вопросе запрета деятельности организации назначено на 11:00, передает Агентство "Москва".

Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.

На ситуацию отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа компании Meta в России в будущем маловероятна. По его мнению, организация заигралась с правилами и манипулированием.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

