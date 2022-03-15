В ДНР заявили о полной денацификации 53-й бригады Украины

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Народная милиция ДНР сообщила о полной денацификации 53-й бригады украинских войск. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Денацификация произошла на Мариупольском направлении.

"По данным разведки, Генеральным штабом ВСУ рассматривается вопрос о ее расформировании в связи с масштабными потерями", – говорится в сообщении.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что иностранные государства и международные организации замалчивают факты обстрелов Донецка. Представитель НЦУО отметил, что западные страны и международные организации не владеют текущей обстановкой на земле. Они занимаются отвлечением профильных ведомств множественными запросами на обеспечение безопасной эвакуации мирных граждан.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

