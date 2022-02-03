Суд продлил арест для фигурантов дела об избиении мужчины в столичном метро

14:58
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Басманный районный суд Москвы продлил арест для трех мужчин, которых обвиняют в избиении мужчины, заступившегося за девушку в столичном метро. Об этом сообщает РИА Новости.
"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия, срок содержания под стражей обвиняемым продлен до 5 апреля", – отметили в пресс-службе суда.
Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская" Арбатско-Покровской линии. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку, после чего молодые люди на него напали. Затем они скрылись, но их задержали сотрудники полиции, которым те угрожали ножом и распылили в лицо перцовый баллончик.
Позже суд арестовал троих фигурантов дела – ими оказались уроженцы Дагестана Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.
Ковалев был доставлен в больницу. Там его навестил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который вручил мужчине медаль "Доблесть и отвага".
Бастрыкин наградил мужчину, который заступился за девушку в столичном метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: