Суд продлил арест для фигурантов дела об избиении мужчины в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Басманный районный суд Москвы продлил арест для трех мужчин, которых обвиняют в избиении мужчины, заступившегося за девушку в столичном метро. Об этом сообщает РИА Новости.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство следствия, срок содержания под стражей обвиняемым продлен до 5 апреля", – отметили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская" Арбатско-Покровской линии. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку, после чего молодые люди на него напали. Затем они скрылись, но их задержали сотрудники полиции, которым те угрожали ножом и распылили в лицо перцовый баллончик.

Позже суд арестовал троих фигурантов дела – ими оказались уроженцы Дагестана Магамаали Ханмагомедов, Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.

Ковалев был доставлен в больницу. Там его навестил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который вручил мужчине медаль "Доблесть и отвага".

