"Рейд": дежурство с сотрудниками ЦОДД

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками ЦОДД.

Дмитрий Козачинский стал очевидцем нескольких историй: буксировка автомобиля до заправки, ДТП с участием грузовика и иномарки, поломка легковой машины на МКАД.