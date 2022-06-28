"Московский патруль": бизнесмена Паланта и его жену нашли мертвыми в квартире

Бизнесмена Евгения Паланта и его супругу нашли мертвыми в собственной квартире в Одинцове.

Идет ли речь об убийстве на почве ревности? Правда ли, что именно законная жена расправилась с коммерсантом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.