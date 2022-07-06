"Рейд": дежурство с сотрудниками Росгвардии ВАО

Ведущий Дмитрий Козачинский выходит в рейд с сотрудниками Росгвардии ВАО Москвы.

Правоохранители проверят сообщение о стрельбе во дворе жилого дома, отвезут мужчину в ОВД получать штраф за распитие алкоголя и проверят документы у спящего на улице мужчины. Об этом – в программе "Рейд".