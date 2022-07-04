"Рейд": дежурство с сотрудниками ППС СЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками с сотрудниками ППС СЗАО Москвы.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: нарушение тишины во дворе, распитие алкоголя на лавке у подъезда, проверка документов.