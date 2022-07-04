Очевидцы сообщают о пожаре в многоэтажке на юге Москвы

Видео: Москва 24

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на 3-й Рощинской улице в Даниловском районе на юге Москвы. Об этом Москве 24 сообщили очевидцы.

По их информации, в квартире находится пенсионерка, которая не может покинуть помещение самостоятельно.

В настоящее время на месте работают пожарные. По некоторым данным, они решили эвакуировать женщину через окно с помощью пожарного крана.

Видео: Москва 24