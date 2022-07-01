"Рейд": дежурство с сотрудниками ДПС СЗАО

В новом выпуске съемочная группа программы "Рейд" дежурит вместе с сотрудниками с сотрудниками ДПС СЗАО Москвы.

Ведущая Хильда Кармен стала очевидцем нескольких историй: ДТП с участием такси, авария на светофоре, штраф за проезд на красный сигнал светофора.