Грузовик зацепился на ограничитель высоты и опрокинулся на Рублево-Успенском шоссе

Грузовик зацепился на ограничитель высоты на Рублево-Успенском шоссе и опрокинулся. Об этом сообщил Дептранс.

Видео с места аварии выложили в Сеть очевидцы. На место ДТП уже прибыли полиция и оперативные службы. Движение на шоссе сотрудники ДПС стали регулировать вручную. На трассе пока можно воспользоваться только одной полосой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.