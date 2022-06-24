Около 500 человек эвакуированы из ТРЦ "Речной" из-за сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Порядка 500 посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Речной" на Фестивальной улице в Москве были эвакуированы после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Аноним сообщил о минировании в торговом центре "Речной". Из здания эвакуированы около 500 работников и посетителей", – заявил он.

По его словам, в настоящее время здание обследуют кинологи.

22 июня неизвестные уже сообщали об угрозе взрыва в ТРЦ "Речной". Сотрудники экстренных служб проверили помещения центра, однако об эвакуации посетителей и сотрудников не сообщалось.