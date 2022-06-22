ТРЦ "Речной" в Москве проверяют из-за угрозы взрыва – СМИ

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Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре "Речной" на севере столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в торгово-развлекательном центре "Речной" на Фестивальной улице заложено взрывное устройство", – сказал он.

По словам собеседника агентства, в настоящее время специалисты осуществляют проверку помещений центра. Проводится ли эвакуация посетителей, источник не уточнил.

Накануне неизвестные сообщили о "минировании" следственного изолятора № 5 "Водник" на Выборгской улице на севере Москвы.

До этого в правоохранительные органы поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва в ряде зданий в центре Москвы с требованием освободить приговоренных в ДНР к смертной казни наемников из Великобритании. Уточнялось, что сообщения поступили в несколько отделов полиции в центре Москвы.