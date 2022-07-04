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Создателя сети сообществ по героизации нацистов арестовали в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – рассказал собеседник информагентства.

Житель города 2000 года рождения создал и выступал администратором сети сообществ в социальной сети "ВКонтакте", посвященных нацистским преступникам и казакам-предателям. Мужчина также планировал вступить в украинский нацбатальон или территориальную оборону для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

В июне Госдума в первом чтении одобрила законопроект о наказании за участие в боевых действиях против России. Переход на сторону противника будет расцениваться как госизмена, а максимальное наказание составит до 20 лет колонии.