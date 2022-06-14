Политолог поддержал законопроект о наказании за участие в боевых действиях против РФ

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Политолог Руслан Бальбек считает правильным принятие закона, предусматривающего уголовное наказание за участие россиян в военных действиях против РФ. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

Как отмечает Бальбек, в случае окончательного принятия документ станет чем-то вроде предупреждения для потенциальных предателей родины.

"Тот, кто хочет показать свою солидарность с Западом или повоевать против родной страны, должен четко понимать – такое не простят", – сказал он.

Ранее Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому переход на сторону противника во время военных действий с участием РФ будет считаться госизменой. Документ также предусматривает наказание за публичные призывы к осуществлению действий против безопасности страны.

В первом случае виновным будет грозить от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей. Во втором случае максимальное наказание составит 2,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы – 7 лет.

