ГД одобрила в I чтении проект о наказании за участие в боевых действиях против России

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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о наказании в виде 20 лет лишения свободы за участие россиян в военных действиях против РФ, а также штрафах за призывы к действиям против безопасности страны.

Согласно документу, переход на сторону противника во время военных действий с участием России будет считаться госизменой. За такое виновным будет грозить от 12 до 20 лет колонии со штрафом до 500 тысяч рублей.

Между тем за публичные призывы к осуществлению действий против безопасности России предусмотрены различные наказания, зависящие от тяжести деяния и совершившего его лица. Так, обычному гражданину будет грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Наиболее строго за подобные призывы будут наказывать участников организованных групп и тех, кто сопровождал призывы угрозой применения насилия: тогда верхний порог штрафа составит 2,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы – 7 лет.

В апреле в Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за исполнение иностранных санкций в РФ. Так, руководителям коммерческих и других организаций за совершенные в целях соблюдения иностранных санкций действия будут грозить штрафы до миллиона рублей, а в отдельных случаях – лишение свободы сроком до 10 лет.

