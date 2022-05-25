В Госдуму внесен проект о наказании за призывы к действиям против безопасности РФ

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет за публичный призыв к действиям против безопасности РФ. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
"Уголовный закон дополняется статьей 2804, устанавливающей ответственность за публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности Российской Федерации, <...> что позволит пресекать массовое распространение обращений к другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий в ущерб безопасности государства", – говорится в пояснительной записке.
Также документом предусмотрена уголовная ответственность за попытки воспрепятствовать действиям органов власти РФ по обеспечению безопасности страны.
Согласно законопроекту, вышеуказанные действия будут наказываться штрафом от 100 до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 4 лет. Если же их совершила группа лиц, должностное лицо или через СМИ и интернет, то штраф может доходить до миллиона рублей, а срок лишения свободы – до 6 лет.
Наиболее строго будут наказывать за преступления, совершенные организованной группой или с угрозой применения насилия, тогда верхний порог штрафа составит 2,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы – 7 лет.
25 мая в Госдуму также внесли законопроект, согласно которому участие россиян в военных действиях против РФ будет наказываться лишением свободы сроком от 12 до 20 лет со штрафом 500 тысяч рублей. Парламентарии полагают, что это позволит повысить эффективность выявления и пресечения деятельности, направленной на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны.
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