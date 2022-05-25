В ГД внесли проект о лишении свободы до 20 лет за участие в военных действиях против РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Законопроект, согласно которому участие россиян в военных действиях против России будет наказываться лишением свободы сроком от 12 до 20 лет со штрафом 500 тысяч рублей, внесен в Госдуму.
Переход на сторону противника во время военных действий с участием России будет приравниваться к госизмене, а за тайное сотрудничество со спецслужбой другой страны, международной или зарубежной организацией предлагается установить наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 8 лет и штрафа до 1 миллиона рублей.
Документ также предусматривает лишение свободы от 7 до 15 лет за участие наемника в вооруженном конфликте против РФ, а также лишение свободы сроком от 12 до 18 лет за его вербовку, обучение, финансирование и использование в военных действиях.
Принятие законопроекта позволит увеличить эффективность системы выявления, предупреждения и пресечения преступной деятельности, осуществляемой в целях подрыва основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности страны, следует из пояснительной записки к документу.
Ранее, 25 мая, Госдума приняла законопроект об отмене верхнего возрастного предела для граждан РФ и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы сразу в трех чтениях. После этого документ был одобрен Советом Федерации.
Авторами инициативы выступили депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия" Андрей Картаполов и Андрей Красов.
Документ предусматривает внесение изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, отмена возрастного предела даст возможность принимать на военную службу опытных специалистов.
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