ГД в I чтении приняла законопроект о внешнем управлении ушедшими из РФ компаниями

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, допускающий перевод иностранных компаний под внешнее управление, если их собственники покинули российский рынок, поддерживая санкции против РФ.

Документ был вынесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента группой депутатов и членов Совфеда от "Единой России". Отмечается, что главная цель законопроекта – защита интересов граждан России, поддержка ее экономики и сохранение рабочих мест.

Согласно законопроекту, решение о внешнем управлении иностранным предприятием, приостановившим или прекратившим деятельность в РФ после 24 февраля, может вынести Арбитражный суд по иску ФНС в соответствии с постановлением межведомственной комиссии при Минэкономразвития РФ. Кроме того, принятие такого решения должно быть согласовано с властями региона.

Уточняется, что внешнее управление может быть введено в компаниях, имеющих существенное значение для обеспечения гражданского оборота и сохранения экономической стабильности, в которых более 25% акций принадлежит иностранцам. В эту категорию входят производители товаров первой необходимости, градообразующие предприятия и монополисты, а также компании, прекращение деятельности которых может привести к гибели людей, необоснованному повышению цен и иным негативным последствиям.

Документ предусматривает два варианта внешнего управления: передачу иностранного пакета акций компании в доверительное управление внешней администрации на 18 месяцев с возможностью его продления на аналогичный срок, а также переход к внешней администрации обязанностей генерального директора. При этом в обоих случаях бывшие собственники сохранят за собой право на возвращение контроля над своими активами или их продажу.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента будут рассмотрены инициативы по защите граждан и экономики РФ в условиях санкций. В том числе будут рассмотрены предложения по внешнему управлению уходящими из РФ иностранными компаниями, по поддержке лизингодателей, по изменению понятия "соотечественник за рубежом", по продлению периода действия пониженных налоговых ставок и по изменениям в бюджетное законодательство.

