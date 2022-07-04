Мужчина с ребенком проехал на высокой скорости по Пролетарскому проспекту

На Пролетарском проспекте мужчина с ребенком на электросамокате разогнался до 40 километров в час. Водитель и пассажир были в шлемах.

На кадрах видно, как они едут по проезжей части на высокой скорости. Автомобилисты были удивлены такому поступку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.