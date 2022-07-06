Крупный затор образовался на границе с Грузией. Чтобы попасть в эту страну, водителям пришлось сутки простоять на границе. КПП оказался перегружен из-за количества машин.

Как по-другому можно попасть в Грузию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.