Режим ЧС объявили в нескольких областях Италии из-за засухи

04 июля, 23:14
Фото: depositphotos/ggkuna
Режим ЧС объявлен в пяти итальянских регионах из-за засухи. Об этом говорится в заявлении совета министров, опубликованном на сайте правительства Италии.
Отмечается, что данное решение было принято по предложению президента страны Марио Драги из-за дефицита водных ресурсов в провинциях, располагающихся в долине реки По и в районе восточных Альп. Режим ЧС распространяется на области Пьемонт, Венето, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия и Ломбардия. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Кроме того, в столичной области Лацио действует режим природной катастрофы. По данным местных властей, в понедельник, 4 июля, на территории региона зафиксировали около 100 пожаров. Один из них произошел на севере Рима.
Отмечается, что в связи с режимом ЧС регионам выделят 36,5 миллионов евро. Из них 10,9 миллионов евро получит регион Эмили-Романья.
На прошлой неделе в 19 городах южной и центральной части Италии был введен красный уровень погодной опасности. Синоптики отмечали, что температура била рекорды из-за африканского антициклона. В Риме столбики термометров преодолевали отметку в 50 градусов.
В Вероне из-за засухи ограничили потребление питьевой воды
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: