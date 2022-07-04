Режим ЧС объявили в нескольких областях Италии из-за засухи

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Режим ЧС объявлен в пяти итальянских регионах из-за засухи. Об этом говорится в заявлении совета министров, опубликованном на сайте правительства Италии.

Отмечается, что данное решение было принято по предложению президента страны Марио Драги из-за дефицита водных ресурсов в провинциях, располагающихся в долине реки По и в районе восточных Альп. Режим ЧС распространяется на области Пьемонт, Венето, Эмилия-Романья, Фриули-Венеция-Джулия и Ломбардия. Он будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Кроме того, в столичной области Лацио действует режим природной катастрофы. По данным местных властей, в понедельник, 4 июля, на территории региона зафиксировали около 100 пожаров. Один из них произошел на севере Рима.

Отмечается, что в связи с режимом ЧС регионам выделят 36,5 миллионов евро. Из них 10,9 миллионов евро получит регион Эмили-Романья.

На прошлой неделе в 19 городах южной и центральной части Италии был введен красный уровень погодной опасности. Синоптики отмечали, что температура била рекорды из-за африканского антициклона. В Риме столбики термометров преодолевали отметку в 50 градусов.

