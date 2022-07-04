В Вероне из-за засухи ограничили потребление питьевой воды

В Вероне власти из-за сильнейшей засухи ограничили потребление питьевой воды. Штрафы для нарушителей составят около 500 евро.

До конца августа жителям запрещено использовать питьевую воду для полива огородов, садов и спортивных площадок, а также для мытья автомобилей и наполнения бассейнов.

Горожанам рекомендовано не принимать ванну, а мыться в душе. Также мэр Вероны в своем постановление призвал экономить воду, в том числе в сливном бачке унитаза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.