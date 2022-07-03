Захарова прокомментировала слова главы МИД Великобритании о новых Минских соглашениях

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Минские соглашения были шансом сохранить свое государство для Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Минские договоренности – это был шанс для Киева сохранить украинское государство. Зеленский, ведомый западниками, от него прилюдно отказался. Второй такой шанс киевскому режиму не выпадет", – написала она в своем телеграм-канале.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о недопустимости заключения нового Минского соглашения, Украине нужно победить Россию. По ее словам, "плохо продуманный мирный договор" позволит президенту РФ Владимиру Путину "перегруппировать свои силы".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Минские соглашения предлогом для наращивания Украиной мощи вооруженных сил.

Он также подчеркнул, что начало спецоперации было реализацией РФ права на самооборону в строгом соответствии с Уставом ООН, генсеку и Совбезу организации было направлено соответствующее уведомление.

Медведев назвал целью спецоперации защиту людей, которые годами подвергались "бесчеловечному обращению и издевательствам со стороны киевского режима, нарушающего все возможные стандарты и нормы".

