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"Нормандский формат" создавался для реализации минских соглашений, а после прекращения их существования встает вопрос, для чего он нужен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, формат был сформулирован, сформирован и реализовывался для достижения целей минских договоренностей.

"Поскольку минские договоренности уже не существуют и они больше невозможны, поэтому вопрос – для чего?" – приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство ООН упустило свой шанс достичь мирного урегулирования по ситуации на Украине. По его словам, последние семь лет в организации игнорировали саботаж Киевом резолюции № 2202 Совбеза ООН, которой были утверждены Минские соглашения.

